Milan, a Pioli serve il risultato dopo la debacle nel derby: "Col Verona ci sono solo i tre punti"

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Per noi c'è solo la partita col Verona, squadra intensa e aggressiva. E' importante approcciare bene e tornare a conquistare i tre punti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Verona, partita di campionato dopo il ko nel derby e il pari in Champions League. Probabilmente Pioli farà diversi cambi per la sfida di domani. "Sto facendo le scelte per vincere.

Tutti scalpitano ed è giusto - aggiunge Pioli - poi ci sarà la possibilità di cambiare in corsa. Chi gioca meno deve stringere i denti ma giocheremo così tanto che ci sarà posto per tutti. La squadra sta bene, è convinta di quello che fa ed è vogliosa di fare la partita giusta domani". (ANSA).