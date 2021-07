Milan, ad un passo il ritorno di Bakayoko: ha già detto di no al rinnovo col Chelsea

Work in progress per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, nelle prossime ore la dirigenza rossonera incontrerà Cellino, patron del Brescia, trovare l’intesa sul riscatto di Sandro Tonali. Più vicino Tiemoue Bakayoko: rientrato dal Chelsea dopo il prestito al Napoli, ha detto no all’offerta di rinnovo degli inglesi e vuole aspettare il Milan.