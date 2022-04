Milan, allarme attacco: segna pochissimo e c'è un dato che preoccupa

Niente drammi, non è il caso, ma il pari con il Bologna ha evidenziato maggiormente un problema in attacco per il Milan

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Niente drammi, non è il caso, ma il pari con il Bologna ha evidenziato maggiormente un problema in attacco per il Milan. Nelle ultime settimane i rossoneri hanno fatto fatica a segnare. Diverse le occasioni create, ma sotto porta Leao e compagni hanno perso lucidità, lo ha sottolineato anche lo stesso Pioli. Lo dicono pure i numeri: sei partite e quattro gol. Ultima partita con più di una rete segnata il 19 febbraio scorso a Salerno. Un campanello d'allarme da non sottovalutare in vista del rush finale per lo scudetto. Lo scrive Sportmediaset.