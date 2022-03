Milan, allarme Florenzi: problema fisico e per questo ha salutato la Nazionale

Problemi al ginocchio, ma non preoccupanti, per Alessandro Florenzi. Il laterale del Milan, come annunciato dal ct Mancini, non viaggerà con la Nazionale

Problemi al ginocchio, ma non preoccupanti, per Alessandro Florenzi. Il laterale del Milan, come annunciato dal ct Mancini, non viaggerà con la Nazionale in Turchia ma farà invece rientro al club rossonero. Secondo quanto appreso da Tmw, la motivazione è da trovarsi nel ginocchio gonfio a causa di un sovraccarico di lavoro: a Florenzi serve riposo, ma non è nulla di preoccupante appunto. Il Milan, ricordiamo, tornerà in campo lunedì 4 aprile, nel posticipo della prossima giornata di campionato, a San Siro contro il Bologna.