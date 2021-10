Milan, allarme rientrato per Ibrahimovic: torna tra i convocati per il Verona

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, ed è forse la migliore notizia per Pioli dopo giorni di ansia tra infortuni e Covid. Lo svedese verrà convocato per la sfida contro il Verona, anche se in questa occasione dovrebbe partire dalla panchina per poi puntare con decisione alla titolarità nella sfida di Champions contro il Porto di martedì sera. Intanto Pioli sorride anche per il ritorno di Olivier Giroud, che proprio contro l'Hellas a San Siro tornerà titolare per una ipotetica staffetta con Ibra da consumarsi nella ripresa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.