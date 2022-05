Milan alle firme per il passaggio a Red Bird Capital: ecco quanto è stato valutato il club

Il Milan verso un nuovo cambio di proprietà. È quasi tutto pronto per il cambio al vertice con l'arrivo del fondo Red Bird Capital.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan verso un nuovo cambio di proprietà. È quasi tutto pronto per il cambio al vertice con l'arrivo del fondo Red Bird Capital. Le firme potrebbero essere annunciate a breve, molto probabilmente già la prossima settimana. Sono giorni caldi e intensi, il Milan passerà al fondo di Gerry Cardinale per circa 1,3 miliardi di euro mentre il fondo Elliott manterrà delle quote di minoranza.