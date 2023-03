Milan alle prese con la grana Leao: senza intesa nel prossimo incontro sarà addio

Il Milan e l'entourage di Rafael Leao si erano dati appuntamento per questo periodo, ma tutto è rinviato tra 10-15 giorni al massimo

Il Milan e l'entourage di Rafael Leao si erano dati appuntamento per questo periodo, ma tutto è rinviato tra 10-15 giorni al massimo. Intanto il portoghese è rientrato ieri, in anticipo, a Milanello per un allenamento leggero, rinfrancato dalla prestazione e dal gol contro il Lussemburgo.

Vertice chiave per il rinnovo - Il Diavolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha cambiato idea e vuole gratificarlo con la proposta più ricca mai fatta. Fosse per il classe '99 e la società saremmo già al lieto fine perché l'ex Sporting CP è legato ai rossoneri. Il problema però è che alla trattativa partecipano anche l'agente ufficiale, la famiglia e i suoi consigliere e non tutti credono che restare sia la cosa migliore, malgrado ancora di offerte concrete non ne siano arrivate. È stato proposto alle top d'Europa che, per ora, non hanno raccolto ed il Milan non può aspettare: o si arriverà all'intesa nel prossimo incontro oppure si muoverà concretamente per trovare da subito un acquirente. La terza ipotesi è invece la cessione dopo il rinnovo a cifre più alte, ma il buon rapporto con i compagni invita il club ad essere ottimista.

Le incognite - Non tutto però è facilmente definibile. Il prezzo di Leao adesso si attesta sui 70 milioni di euro, mentre per il contratto chiede 7 milioni annui più 1 alla firma, oltre al contributo al risarcimento da 16 milioni che deve allo Sporting CP. Il Diavolo propone uno stipendio leggermente più basso, che lo renderebbe comunque il più pagato della squadra e altri bonus legati al rendimento personale e del gruppo, ma nessuna partecipazione alla multa. L'attaccante potrebbe essere aiutato dalla società solo con un bonifico personale, ma con lo Sporting CP non esiste un canale, quindi si tratterebbe di premio aggiuntivo, che però i rossoneri non vogliono corrispondergli. Tutto ripartirà da qui, ma il Milan non andrà oltre e Leao non inizierà la stagione da potenziale svincolato bel 2024.