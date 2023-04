Milan, allenamenti a Pasqua e Pasquetta in vista del Napoli

Dopo il rammarico per il pareggio interno con l'Empoli, il si ritroverà già domattina a Milanello.

TuttoNapoli.net

Dopo il rammarico per il pareggio interno con l'Empoli, il si ritroverà già domattina a Milanello. I rossoneri si alleneranno anche Lunedì in Albis, per preparare l'importantissimo match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. A riportarlo è la redazione di MilanNews.