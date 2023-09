Milan, ancora problemi per Pioli: altri due titolari out contro il Verona

Stefano Pioli dunque cambia assetto per la formazione odierna anche per esigenze fisiche di alcuni giocatori (manca pure Kalulu per infortunio).

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ancora assenze per il Milan dopo la Champions. Theo Hernandez e Davide Calabria non verranno utilizzati oggi pomeriggio contro il Verona perché affaticati e non al meglio della condizione. Stefano Pioli dunque cambia assetto per la formazione odierna anche per esigenze fisiche di alcuni giocatori (manca pure Kalulu per infortunio).