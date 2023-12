Milan, assalto a David: era l'attaccante scelto dal Napoli se partiva Osimhen

Pioli ha bisogno di un centravanti da affiancare a Giroud (oltre che di un centrale difensivo, per rinforzare un reparto prosciugato dagli infortuni)

Pioli ha bisogno di un centravanti da affiancare a Giroud (oltre che di un centrale difensivo, per rinforzare un reparto prosciugato dagli infortuni).

Il ricavo per l’addio di Krunic, unito al budget che verrà stanziato dalla proprietà, permetterà all’a.d. Furlani, al capo dell’area tecnica Moncada e al d.s. D’Ottavio di andare all’assalto del nuovo 9. Il gradimento per Jonathan David, vecchio pallino del Napoli, è sempre alto: con il canadese, che il 14 gennaio compirà 24 anni, l’attacco sarebbe a posto per molto, molto tempo. L’ostacolo è il prezzo fatto dal Lilla: siamo sui 40 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.