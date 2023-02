Milan avanti 1-0 a San Siro: autorete di Musso e Atalanta sotto al 45'

Il Milan è in vantaggio alla fine del primo tempo contro l'Atalanta.

Il Milan è in vantaggio alla fine del primo tempo contro l'Atalanta. L'autogol sarà assegnato a Musso, ma la volée di Theo Hernandez è di rara bellezza. Rossoneri in controllo della partita e che hanno rischiato pochissimo, con Maignan praticamente inoperoso e Hojlund poco servito, mentre in un paio di occasioni poteva arrivare addirittura il raddoppio. Giroud dopo pochi secondi ha un'opportunità, anche se da posizione defilata e con una conclusione lontana dalla porta. Poco dopo Theo Hernandez guadagna una punizione appena fuori area, ma Tonali calcia alto.

Infine al settimo Leao riesce a servire un bel pallone per Giroud che, in girata, manda alto. I ritmi sono insostenibili per chiunque, infatti intorno al quarto d'ora scendono di intensità, cercando una manovra più ragionata da una parte e dall'altra. Dal nulla però arriva il vantaggio Milan: lancio lungo di Kalulu che viene addomesticato in maniera perfetta da Giroud, combinazione francese con Theo Hernandez che ci prova al volo. Palo pieno, ma la sfera diventa un flipper che colpisce la schiena di Musso per l'autorete dell'1-0 milanista. Maignan non corre mai un rischio degno di questo nome, con la squadra di Pioli che gestisce abbastanza il possesso, trovando le giuste geometrie. Così arrivano due occasioni per Leao, in contropiede, ma prima colpisce il supporto dietro la porta, poi spedisce alto da posizione molto interessante sull'assist di Brahim Diaz.