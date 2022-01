Milan avanti 2-1 all'intervallo: Abraham riapre il match al 40'

Termina il primo tempo della sfida di San Siro, con il Milan avanti 2-1 sulla Roma. Al 7' mani di Abraham in area e rigore trasformato da Giroud per il vantaggio rossonero. Al 16' Ibanez commette un errore, ancora Giruoud coglie il palo, ma c'è Messias che è bravo a ribadire in rete. Nel finale della prima frazione arriva il tocco vincente di Abraham che riapre una sfida divertente e frizzante.