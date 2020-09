Milan avanti al 45' col Bologna, Ibra trascina i rossoneri

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Zlatan Ibrahimovic, che a gennaio si era sbloccato alla seconda col Milan, questa volta segna sin da subito. È dello svedese il primo gol dei rossoneri in questo campionato, che vale il vantaggio sul Bologna all'intervallo: 1-0, dopo un primo tempo equilibrato fino a un certo punto, in favore del Diavolo di Pioli e di Ibra.

Avvio equilibrato, se poi non marchi Ibra... Eppure, i rossoblù erano partiti forte: dopo 2 minuti, Soriano per poco non segna. Poi Ibrahimovic ha un'altra grande occasione ma manca di poco la porta di Skorupski. I ragazzi di Mihajlovic partono volitivi e tengono botta, col passare del tempo sono però i padroni di casa a prendere il controllo del campo e del gioco. Fino al gol, arrivato a dieci minuti dal 45': bello il cross di Hernandez, bellissimo lo stacco di Ibrahimovic. Certo, se non marchi uno come lui diventa tutto troppo semplice. E il Milan va negli spogliatoi, 1-0 sul Bologna.