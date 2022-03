Tutto pronto per Napoli-Milan con un forfait dell'ultim'ora in casa Milan.

Tutto pronto per Napoli-Milan con un forfait dell'ultim'ora in casa Milan, infatti Tiémoué Bakayoko non sarà della partita. Il centrocampista rossonero, ex Napoli ha riportato una lesione miofasciale all'adduttore lungo destro.