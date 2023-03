Milan, Bennacer sogna in grande: "Arrivare in fondo in Champions? Nulla è impossibile"

Così Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, nella lunga intervista concessa al sito della UEFA

"Arrivare fino in fondo? Siamo qui per giocarcela e, anche se sappiamo che sarà molto difficile, nulla è impossibile". Così Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, nella lunga intervista concessa al sito della UEFA: "Lo abbiamo visto in questi ultimi anni: non c'è niente di impossibile. Diversi giocatori stanno recuperando dagli infortuni, speriamo di evitarne altri e di raggiungere un livello ancora superiore. Certamente la Champions è qualcosa di grosso, ma non c'è niente di troppo grande in quello che facciamo. Dobbiamo puntare a questi obiettivi, per noi deve essere normale".