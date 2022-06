Milan bloccato sul mercato: servono prima i rinnovi di Maldini e Massara

In casa rossonera in questo momento è tutto bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, un rinnovo ferma l'altro con Maldini e Massara bloccati" scrive Tuttosport oggi in edicola. In casa rossonera in questo momento è tutto bloccato in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara: "Al di là delle rassicurazioni e delle strette di mano anche con Gerry Cardinale nulla si è mosso in queste due settimane, o poco meno. Ed è evidente che senza questo primo passo, tutto il resto, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi, sia fermo". Leao, Kalulu, Tomori, Ibrahimovic e Bennacer in attesa ma solo il portoghese è a rischio 'scippo'.