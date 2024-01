Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Orsolini, ci sono Leao e Giroud

Stefano Pioli conferma gli stessi 11 scesi in campo contro Udinese e Roma, diverse sorprese invece in casa Bologna

Stefano Pioli conferma gli stessi 11 scesi in campo contro Udinese e Roma. C'è quindi Gabbia a fare coppia con Kjaer, in cabina di regia confermato Adli, con Bennacer ancora out. Davanti non si toccano Pulisic e Leao con Loftus-Cheek alle spalle di Giroud.

Sorprese invece in casa Bologna: Thiago Motta tiene in panchina Saelemaekers e Orsolini, schierando una trequarti inedita composta da Urbanski, Ferguson e Fabbian a supporto di Zirkzee. In difesa c'è De Silvestri a sostituire lo squalificato Posch, insieme a Calafiori, Beukema e Kristiansen. In porta confermato Skorupski.

Di seguito le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Fabbian; Zirkzee. All. Thiago Motta