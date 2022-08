Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Pioli lancia De Ketelaere, diversi cambi per Mihajlovic

Di seguito le formazioni ufficiali della gara, fischio d'inizio alle 20,45.



Il Milan torna in campo per riprendersi la vetta della classifica e dare continuità alle prime due vittorie in campionato. Di fronte, c'è il Bologna a caccia del primo successo in questa stagione. Di seguito le formazioni ufficiali della gara, fischio d'inizio alle 20,45.

Stefano Pioli lancia Charles De Ketelaere, alla prima da titolare in Serie A. Da centravanti torna Giroud, per il resto formazione tipo da parte dei rossoneri.

Sinisa Mihajlovic cambia diverse pedine rispetto al pari interno contro il Verona. In difesa ci sono Lucumì, alla prima con i rossoblù, e Soumaoro con Medel, a centrocampo fuori Soriano e dentro Vignato. In attacco c'è Barrow con Arnautovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Vignato, Dominguez, Cambiaso; Sansone, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.