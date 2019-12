Milan, Bonaventura: "Il gol al Napoli è stata una liberazione"

Nella sua intervista a Dazn il centrocampista del Milan Jack Bonaventura racconta il gol al Napoli: “Mi viene in mente il boato di San Siro. C’era tantissima gente allo stadio. Venivamo da un periodo in cui non avevamo fatto bene. Quello è stato un goal importante che mi ha fatto emozionare. Per me è stata una liberazione“.