Milan, boom di abbonamenti: vicina quota 40mila tessere

Come riportato da Tuttosport questa mattina il Milan sta facendo il pienone per il prossimo campionato. La campagna abbonamenti, infatti, sta vivendo un'esplosione di sottoscrizioni per la futura Serie A. Siamo già vicini ai 40mila abbonati: già superate di 13mila tessere l'ultima campagna che era stata promossa nell'estate del 2019.