Milan-Brescia, le formazioni ufficiali: Piatek a sorpresa in panchina, c'è Andrè Silva

Sorpresa nel Milan di Marco Giampaolo: sarà André Silva e non Piatek a partire titolare in attacco. Al suo fianco Castillejo e Suso, in quello che dovrebbe essere ancora una volta un 4-3-1-2, ma ovviamente andrà verificato sul campo. Piccola sorpresa anche a centrocampo, dove non ci sarà Paquetà: panchina anche per il brasiliano.

Eugenio Corini risolve in favore di Dessena il dubbio sul centrocampo del Brescia. In attacco nelle Rondinelle sarà Torregrossa a fare coppia con Donnarumma. Ricordiamo che è ancora assente per squalifica il grande ex della gara, Mario Balotelli.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Brescia.

Milan (4-3-1-2) G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; André Silva, Castillejo. Allenatore: Marco Giampaolo.

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistala, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Eugenio Corini.