Milan, Broja rinforzo per gennaio? Ottimo rapporto col Chelsea può facilitare tutto: i dettagli

© foto di Luca Bargellini

Prende forma l'ipotesi Armando Broja, 21enne del Chelsea che sta trovando poco spazio con la maglia dei Blues, come rinforzo invernale per il Milan di Stefano Pioli. Dodici apparizioni con il Chelsea in Premier League, quasi tutte da subentrante, in cui ha realizzato un gol e un assist. Secondo il Corriere dello Sport, i dialoghi con il Chelsea sono buoni, il rapporto tra proprietà americane è ottimo e questo faciliterebbe l'operazione. E coi Blues rimane aperto il discorso che riguarda Hakim Ziyech: l’operazione potrebbe essere fattibile a gennaio solamente con un prestito, laddove Ziyech rinuncerà a parte del suo ingaggio.