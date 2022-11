Milan brutto e vincente: eurogol di Giroud (poi espulso) regala i 3 punti a Pioli

Un gol di Theo permette al Milan di portarsi avanti al 45' nel corso della sfida contro lo Spezia. Bel gol del terzino francese

Un brutto Milan batte 2-1 lo Spezia grazie a un gol straordinario di Giroud. Primo tempo deciso da Theo, nella ripresa pareggia Maldini, segna Tonali ma la rete viene annullata dal Var per un fallo in difesa, in extremis arriva la perla del francese che si toglie la maglia e viene espulso perché già ammonito.