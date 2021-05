Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Diaz alle spalle di Rebic

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Cagliari, posticipo della penultima di campionato. Pioli conferma gli uomini più in forma visti a Torino: Rebic fa da nove, dietro di lui Diaz e Calhanoglu a dare qualità e Saelemaekers sulla fascia. In difesa ancora fuori Romagnoli in favore della coppia Kjaer-Tomori. Semplici invece torna alla difesa a tre, proponendo Carboni e Deiola come novità rispetto all'undici ufficiale visto nella scorsa. Davanti c'è Pavoletti unica punta, dietro di lui Nainggolan e Joao Pedro.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti.

Allenatore: Leonardo Semplici.