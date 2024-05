Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: Leao e Theo in panchina!

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match di stasera tra Milan e Cagliari, valido per il 35° turno di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match di stasera tra Milan e Cagliari, valido per il 35° turno di Serie A. Pioli decide di tenere in panchina Rafael Leao, Theo Hernandez, Tomori, Adli e Calabria. Ranieri invece punta su Shomurodov e Luvumbo, con Lapadula pronto a entrare a gara in corso. Di seguito le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Zappa, Sulemana, Deiola, Prati, Nandez; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.