Milan, Calabria: "Leao è mancato! Se togliessimo il migliore all'Inter..."

Il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il derby perso per 0-2 contro l’Inter valido per l’andata della semifinale di Champions.

Da capitano, cosa puoi rimproverare alla squadra? "Che l'approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo la partita, ma dal campo mi sembra che abbiamo perso troppi contrasti. Sono stati cinici, all'inizio hanno fatto due tiri e due gol e a questo livello conta".

Avete sbagliato l'approccio? "E' un dato di fatto. Loro sono partiti con due tiri e due gol: in una competizione come questa fa la differenza".

Come saranno i prossimi 6 giorni? "Dobbiamo pensare anche al campionato, da affrontare nel migliore dei modi per guadagnare la zona Champions. Non saranno giorni facili, analizzeremo dove abbiamo sbagliato. Nelle recenti partite abbiamo avuto qualche difficoltà sotto porta e oggi in avvio di gara. Loro sono forti, ma noi non possiamo permetterci un avvio del genere".

Quanto vi è mancato Leao? "E' il giocatore più importante per noi offensivamente. Se togliessimo il migliore a loro, non sarebbe una cosa positiva. Si è fatto male anche Bennacer, ma dobbiamo guardare i fatti e affrontare al meglio la prossima partita dando tutto quello che abbiamo".