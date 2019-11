Milan, Caldara scalpita: Pioli potrebbe schierarlo con il Napoli

Il Napoli sabato sfidera il Milan nel big match della tredicesima giornata di Serie A. Il difensore rossonero, Mattia Caldara, ormai tornato in gruppo da quasi un mese, potrebbe presto giocare. Il centrale bergamasco non ha ancora debuttato col Milan in Serie A: le uniche due presenze col Milan situano in altre competizioni, l'Europa League e la Coppa Italia. Il classe '94 è pronto, ora la palla passa a Pioli per decidere se schierarlo già contro il Napoli.