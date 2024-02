Milan, centrocampo inedito contro il Napoli: Pioli ha scelto il sostituto di Reijnders

Dopo quattro partite di fila con la stessa formazione iniziale, stasera contro il Napoli, Stefano Pioli sarà costretto a cambiare

Dopo quattro partite di fila con la stessa formazione iniziale, stasera contro il Napoli, Stefano Pioli sarà costretto a cambiare il centrocampo: Tijjani Reijnders non sarà infatti a disposizione in quanto squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Senza l'olandese, la mediana milanista sarà composta da Ismael Bennacer e Yacine Adli. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che sarà la prima volta in assoluto insieme dal primo minuto. I due hanno già giocato insieme per pochi minuti in questi anni al Milan, ma mai da inizio partita.