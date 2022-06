Milan, che beffa! Oggi Botman fa le visite col Newcastle

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan. Come riportato anche nei giorni scorsi, è stato il Newcastle ad avere la meglio nella corsa al difensore

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan. Come riportato anche nei giorni scorsi, è stato il Newcastle ad avere la meglio nella corsa al difensore del Lille Sven Botman. Come riportano i colleghi di Sky Sports UK, il centrale olandese - che vestirà la maglia dei Magpies per una cifra pari a 35 milioni di sterline - sarà in città oggi per sottoporsi alle visite mediche e a firmare il contratto.