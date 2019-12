Milan che disastro, l'Atalanta dà spettacolo e cala il pokerissimo

L'Atalanta dà spettacolo nel match delle 12.30 e schianta il Milan con un clamoroso 5-0. Fantastica gara degli uomini di Gasperini che con la vittoria di oggi si portano a 31 punti al quinto posto in classifica

LE RETI - Il primo gol arriva all'11' con una magia del Papu Gomez che con un assolo straordinario s'accentra, taglia fuori Conti con un tunnel e fulmina Donnarumma con un bolide che si insacca sotto al sette. Al 62' del secondo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa, Pasalic, devia impercettibilmente il pallone in mischia su un tiro cross di Gosens, senza lasciare scampo a Donnarumma. I bergamaschi trovano anche il gol del 3-0 con Ilicic al 63' che danza sul pallone, lascia sul posto Calabria e punisce ancora Donnarumma con un destro violento imprendibile per il portiere rossonero. Lo sloveno al 72' trova con una perla la sua doppietta personale infilando il pallone all'incrocio dei pali con un sinistro a giro su cui non può nulla Donnarumma. All'83' c'è gioia anche per il colombiano Muriel che cala il pokerissimo.

DISASTRO MILAN - Il Milan non è mai sceso in campo, L'Atalanta è stata completa padrone del campo e la posizione di Pioli potrebbe tornare a essere scricchiolante