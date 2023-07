Milan, che flop De Ketelaere: poche offerte, si valuta cessione in prestito

Perché il Milan può aprire al prestito di De Ketelaere



Il PSV è la squadra più interessata a Charles De Ketelaere, soprattutto dopo l'addio a Xavi Simons, che proseguirà la sua carriera al Paris Saint-Germain, per essere però dirottato in prestito al Lipsia: il club olandese sta pensando al belga per rimpiazzarlo, un'operazione che tuttavia potrà avvenire soltanto in prestito, avendo il PSV già speso il budget estivo per gli arrivi di Pepi e Noa Lang.

Perché il Milan può aprire al prestito di De Ketelaere

La Gazzetta dello Sport di oggi delinea i contorni del possibile affare tra Milan e PSV: vendere adesso De Ketelaere senza rimetterci è una missione complicata e al Milan lo sanno. A condizioni favorevoli, anche l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto può essere presa in considerazione. Il Milan è pronto ad ascoltare ma l’affare si può fare solo a determinate condizioni.