Milan, che ha fine ha fatto il gol? Ultima goleada un mese fa a Napoli

Il Milan, per sperare nella rimonta contro l'Inter, doveva fare più di un gol. Una rarità per i rossoneri, che non segnano più di una volta da inizio aprile e cioè dalla vittoria per 0-4 di Napoli. Un problema che, come riporta La Gazzetta dello Sport, la formazione di Pioli si porta dietro ormai da inizio 2023. Non bastano più la presenza di Giroud (arrivato acciaccato alla fase decisiva della stagione per le tante partite giocate) e le fiammate di Leao (recuperato in extremis per il ritorno e quindi non al top).

Quasi nullo, per motivi diversi, il contributo degli altri attaccanti e cioè Origi, Rebic e Ibrahimovic, così come del grande acquisto estivo De Ketelaere. Rinforzare il reparto offensivo, dunque, deve essere per i rossoneri una delle priorità dell’estate.