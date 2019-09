Milan, che scivolone: il Torino si impone in rimonta, decisivo Belotti

Sconfitta pesante per il Milan sul campo del Torino, con i rossoneri che si sono fatti rimontare dai granata dopo in vantaggio firmato da Piatek nel primo tempo. Decisivo Belotti, autore di una doppietta nel giro di 5 minuti, dal 72' al 77'. Tanto nervosismo nella fase finale del match, con Pepe Reina espulso in panchina per proteste nei confronti dell'arbitro.