Milan, che tegola per Pioli: infortunio grave per Bennacer, stagione finita

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'incertezza su Rafa Leao, brutta tegola per il Milan anche per ciò che riguarda Ismael Bennacer. L'algerino nella serata di ieri ha lasciato San Siro in stampelle e le prime sensazioni creavano molta preoccupazione in vista del match di ritorno contro l'Inter. Secondo le ultime raccolte da TMW, gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il giocatore hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà operato, domani o al più tardi sabato, con un intervento in artroscopia.