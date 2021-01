Milan chiude per Meitè del Torino: accordo ad un passo, i dettagli

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Il Torino sta per chiudere un'altra cessione: Soualiho Meite, infatti, è a un passo dal trasferimento al Milan. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, il giocatore è pronto per cominciare la nuova avventura in rossonero. Sarebbe la seconda uscita del club di via Arcivescovado dopo il passaggio di Vincenzo Millico al Frosinone, mentre il tecnico Marco Giampaolo continua ad aspettare rinforzi. (ANSA).