Milan, Chukwueze già si allena con i compagni: rientrato con 24 ore d'anticipo rispetto a Osimhen

Samuel Chukwueze è già a Milanello. Il compagno di nazionale di Victor Osimhen, dopo la Coppa d'Africa, nella mattinanata di mercoledì si è già riaggregato ai compagni, come testimoniano le immagine diffuse su X da Milanews.it

"Chukwueze è appena arrivato a Milanello dopo il lungo viaggio in nottata dal’Africa; in abiti borghesi, ha ricevuto l’abbraccio di Pioli e un lungo applauso dei compagni di squadra" si legge.

