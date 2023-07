Milan-Chukwueze, la trattativa non decolla: troppo alte le richieste del Villarreal

Lo riporta oggi il Corriere della Sera.

Samuel Chukwueze rimane uno dei profili a cui il Milan guarda con maggiore interesse. Il 24enne nigeriano va in scadenza con il Villarreal nel 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto: i rossoneri hanno provato a inserirsi ma il club spagnolo ha richieste molto elevate, tanto che la trattativa non è ancora decollata. Ci vorrà tempo. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.