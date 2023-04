Milan, clamorosa rivoluzione di Pioli: 10 cambi col Bologna

Stefano Pioli va verso un cambiamento totale del Milan a Bologna, con 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli va verso un cambiamento totale del Milan a Bologna, con 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il Napoli (e al ritorno del Maradona). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'unico confermato sarà l'inamovibile Maignan in porta. De Ketelaere tornerà titolare dopo oltre 40 giorni, venendo schierato in avanti insieme a Rebic e Origi (autori di una prova negativa contro l'Empoli). Quartetto offensivo completato da Saelemaekers (in gol a Napoli), mentre a metà campo potrebbero giocare Pobega e Vrancx. In difesa, infine, spazio a Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré.