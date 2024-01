Milan come Juventus e Atalanta: i rossoneri vogliono la seconda squadra in Serie C

Il Milan è in pole position per la creazione della seconda squadra. La notizia anticipata il 3 ottobre proprio da TMW, è stata ripresa da Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è in pole position per la creazione della seconda squadra. La notizia anticipata il 3 ottobre proprio da TMW, è stata ripresa da Sky Sport, che spiega come ci siano stati ulteriori contatti tra il club e la Lega Pro, con una manifestazione di interesse atta ad anticipare gli altri club. L'anno scorso erano state Inter e Sassuolo a mostrare interesse per l'inserimento di un club in C, ma per ragioni diverse sono state sorpassate dai rossoneri: in particolare l'Inter non ha lo spazio dove giocare - dovrebbe riuscire ad adattare uno stadio diverso, come Caravaggio per l'Atalanta - mentre il Milan ha già il Centro Tecnico Vismara, a Sud di Milano.

il Milan dovrebbe versare un milione e mezzo a fondo perduto per cercare l'iscrizione, ma se non dovesse fallire nessuno non ci sarebbe spazio. Cosa significa? Quest'anno l'Atalanta ha preso il posto del Siena, finito addirittura in eccellenza, che non ha presentato la fideiussione per iscriversi. Sarà un tema alla fine della prossima Primavera. Quel che è certo è che i rossoneri hanno in programma di avere l'under23 per la stagione 2024-25.

Fra marzo e aprile si capirà di più. I criteri per l'eventuale assegnazione in presenza di altri club sono: posizione in classifica, numero di spettatori, numero di giocatori convocati dall'under15 all'under 21.