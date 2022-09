Milan con la difesa a tre? Pioli non si sbilancia: "Per domenica col Napoli tutto è possibile"

Stefano Pioli ha parlato anche della possibilità di disegnare la sua squadra con la difesa a tre

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Dinamo Zagabria, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche della possibilità di disegnare la sua squadra con la difesa a tre: "Per le caratteristiche dei nostri avversari di domani sicuramente no, poi quello che dirà la partita durante lo svolgimento lo vedremo. Per domenica tutto è possibile, vedremo, ci sarà tempo per preparare la sfida contro il Napoli".