Milan, contro il Napoli emergenza in attacco: Pioli chiama un Primavera

Secondo quanto riferito da MilanNews, l'attaccante classe 2003 della Primavera del Milan Marco Nasti verrà aggregato alla prima squadra a causa dell'emergenza in attacco che sta vivendo la formazione di Pioli. Dopo i 5 gol segnati in 9 partite nel campionato Primavera, il giovane rossonero dovrebbe essere convocato per la prossima sfida contro il Napoli.