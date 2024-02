Milan, contro il Napoli si è fermato Calabria: ecco per quante gare lo perderà Pioli

L'unica nota stonata del successo colto a San Siro ieri dal Milan contro il Napoli è stato senza dubbio l'infortunio di Davide Calabria

© foto di DANIELE MASCOLO

L'unica nota stonata del successo colto a San Siro ieri dal Milan contro il Napoli è stato senza dubbio l'infortunio di Davide Calabria che durante il primo tempo del match è stato costretto ad abbandonare il campo per un guaio all'adduttore della gamba sinistra. Il capitano rossonero salterà sicuramente Rennes e Monza per l'edema riscontratogli, per l'esattezza al muscolo breve dell'adduttore sinistro.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta del 34° infortunio stagionale nel Milan, il 23° muscolare (l'ultimo stop prima di quello di ieri sera risaliva però al 10 gennaio). Per fortuna, dall'infermeria arriva anche una buona notizia: Malick Thiaw, fuori per infortunio da fine novembre, è pronto per tornare in campo e dovrebbe tornare a disposizione giovedì per la sfida di Europa League contro il Rennes. Rientro in gruppo anche per Mattia Caldara.