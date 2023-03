Milan, De Ketelaere manifesto di un mercato fallimentare: vale già 15mln in meno

Charles De Ketelaere è il manifesto di una campagna acquisti estiva del Milan profondamente deludente.

Charles De Ketelaere è il manifesto di una campagna acquisti estiva del Milan profondamente deludente. Il belga è costato 35 milioni di euro, l'acquisto più caro della gestione Maldini-Massara, ma non è mai stato mai decisivo, non ha mai segnato, è stato spesso in panchina. Una resa fallimentare che ha anche tagliato la sua valutazione che ora non supera i 20 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.