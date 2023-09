Milan, difficoltà per il rinnovo di Maignan: ha chiesto ingaggio a due cifre

Mike Maignan ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è questo in casa Milan il tema più attuale dopo la fine del mercato

Mike Maignan ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è questo in casa Milan il tema più attuale dopo la fine del mercato. Il tempo per trattare c'è, ma intanto gli agenti del francese hanno formulato una prima richiesta da 8-10 milioni di euro a stagione, uno stipendio in linea con i migliori portieri del globo, considerando che Donnarumma prende 8,5 milioni annui, Courtois 7-8 e Onana 5,5. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.