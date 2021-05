Milan, Donnarumma in lacrime dopo il confronto con gli ultras: ora si sente sotto pressione

Il Corriere della Sera ricostruisce il faccia a faccia di ieri a Milanello tra Gigio Donnarumma e una delegazione della Curva Sud rossonera: i tifosi gli avrebbero chiesto chiarezza circa il futuro e, in caso di mancato rinnovo la prossima settimana, di evitare di giocare il prossimo week end con la Juventus. Il giovane portiere non ha promesso nulla, però ha detto loro che ancora non ha firmato nulla e che sarà lui a decidere il futuro.

SOTTO PRESSIONE - Secondo le indiscrezioni Gigio sarebbe uscito in lacrime dall’incontro, si è sentito tirato per la giacchetta dalla società ad accettare il confronto. Una pressione che non voleva avere soprattutto nella settimana che precede la partita con la Juve, sua possibile futura destinazione.