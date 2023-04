Milan, dopo il ritorno col Napoli sarà blindato Giroud: c'è già l'accordo per il rinnovo

Il francese, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, rinnoverà per un'altra stagione, con opzione però fino al 2025.

Per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan manca soltanto la firma e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante metterà nero su bianco il nuovo accordo con i rossoneri dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma per martedì prossimo al Diego Armando Maradona.

Le date.

Il francese, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, rinnoverà per un'altra stagione, con opzione però fino al 2025, con lo stipendio che resterà simile a quello attualmente percepito, con il giocatore, classe 1986, che con questo prolungamento terminerà dunque la sua carriera con la maglia del Milan addosso.