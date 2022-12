Milan, è emergenza portiere: Tatarusanu e Mirante non convincono e Sportiello non si sblocca

Altri nomi sono quelli di Alessio Cragno che però non convince al 100% e Vicario che è troppo costoso.

Le amichevoli di dicembre, unitamente alle cattive notizie sul recupero di Maignan, hanno portato in alto l'urgenza di un secondo portiere all'altezza dopo delle prestazioni di Tatarusanu e Mirante non memorabili. Il Milan avrebbe voluto anticipare Marco Sportiello, già bloccato per l'estate, ma secondo il Corriere dello Sport di questa mattina, la pista per gennaio sembra essersi raffreddata a causa delle richieste dell'Atalanta. Altri nomi sono quelli di Alessio Cragno che però non convince al 100% e Vicario che è troppo costoso.