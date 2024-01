Milan, è fatta per il difensore: operazione a titolo definitivo col Verona

Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club rossonero sarebbe ad un passo da Filippo Terracciano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad un passo un nuovo acquisto per il Milan. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club rossonero sarebbe ad un passo da Filippo Terracciano, esterno classe 2003 attualmente in forza all'Hellas Verona. Operazione, questa, impostata su una cifra di 4,5 milioni di euro più 1 di bonus. Ultimi dettagli e documentazione per definire l'operazione per il calciatore nativo di Verona.

"Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d'attacco", le parole delle scorse ore del suo agente Andrea D'Amico a Radio TV Lega Serie A.

Terracciano (20) nel corso della prima parte della stagione ha messo a referto, con indosso la maglia del club scaligero, 20 presenze fra Serie A e Coppa Italia con anche un assist lo scorso 27 novembre nel 2-2 del 'Bentegodi' contro il Lecce.