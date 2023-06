Milan, è fatta per il vice Maignan: arriva dall’Atalanta, domani le visite mediche

Tutto fatto per Marco Sportiello al Milan, o quasi. Domani l'ultimo passaggio che porterà il portiere dell'Atalanta a diventare un calciatore rossonero

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto fatto per Marco Sportiello al Milan, o quasi. Domani l'ultimo passaggio che porterà il portiere dell'Atalanta a diventare un calciatore rossonero: l'estremo difensore italiano è infatti atteso a Milano per le visite di rito. Operazione a parametro zero impostata ben prima delle rivoluzione dirigenziale, con Sportiello che andrà a prendere il posto di Tatarusanu nella rosa rossonera. A riferirlo è TMW.