Milan e Inter possono già festeggiare: la Champions League è aritmetica

Il ko della Fiorentina contro la Salernitana ha reso felici Inter e Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ko della Fiorentina contro la Salernitana ha reso felici Inter e Milan. Le due squadre in lotta per lo Scudetto, infatti, col ko dei viola (unica squadra in grado, ipoteticamente, di agganciare la coppia in vetta vista la gara da recuperare) hanno festeggiato la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Vincendo il recupero contro l'Udinese di mercoledì i viola andrebbero a quota 59 con 4 partite da giocare (e 12 punti): l'Inter è già a più 13 da questa soglia, il Milan a più 15. Le rispettive vittorie di giornata contro Roma e Lazio, infine, hanno fatto il resto.